POL-PDNW: Berauscht auf E-Scooter unterwegs

Obersülzen (ots) - Am 10.12.2023 gegen 02:30 Uhr wurde der Polizeiinspektion Grünstadt mitgeteilt, dass am Fahrbahnteiler vor dem Ortseingang Obersülzen (von Grünstadt kommend) mehrere Pflastersteine auf der Fahrbahn liegen würden und das eine in Fahrtrichtung Obersülzen aufgestellte Warnbake umgefahren worden wäre. Durch die Beamten vor Ort konnte an der besagten Stelle weiterhin einige Fahrzeugteile eines VW ...

mehr