(HDH) Herbrechtingen - Raub auf Einkaufsmarkt

Am Donnerstag nahm die Polizei nach einem Raub bei Herbrechtingen einen 18-Jährigen vorläufig fest.

Gegen 17.10 Uhr befand sich ein männlicher Täter in einem Laden in der Herbrechtinger Straße in Bolheim. Dem Mann gelang es, die Kassiererin zur Seite zu stoßen. Dann nahm er Bargeld aus der Kasse und flüchtete aus dem Einkaufsmarkt. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach dem Räuber. Anhand der Beschreibung des Täters gelang es einen Verdächtigen kurze Zeit später in der Nähe des Tatorts vorläufig festzunehmen. Bei der Durchsuchung des 18-Jährigen fand die Polizei eine größere Menge Bargeld. Das wurde sichergestellt. Nachdem die ersten polizeilichen Maßnahmen beendet waren wurde der polizeibekannte Verdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Kriminalpolizei Heidenheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

