Am Donnerstag wurde bei Öpfingen ein Auto von Reifenteilen eines Lkw getroffen und beschädigt.

Gegen 12 Uhr war ein 65-Jähriger mit seinem Opel auf der Bundesstraße 311 von Öpfingen in Richtung Ulm unterwegs. Vor ihm fuhr ein Silo-Sattelzug in gleicher Richtung. Der wurde von einem 45-Jährigen gelenkt. Kurz nach Öpfingen, auf Höhe des dortigen Industriegebietes, platzte an der zweiten Achse des Silo-Aufliegers ein Reifen. Trotz ausreichendem Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Lkw-Gespann wurden durch herumfliegende Reifenteile die Front des Opel und die Windschutzscheibe beschädigt. Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an dem Sattelauflieger auf ca. 1.500 Euro, den am Opel auf ca. 1.000 Euro. Nach einem Reifenwechsel konnte der Lkw weiterfahren. Auch der Opel war noch fahrbereit. Während der Unfallaufnahme kam es auf der B311 zu leichten Verkehrsbehinderungen.

