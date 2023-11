Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Radfahrer fährt bei Rot

Leichte Verletzungen zog sich eine Fußgängerin am Donnerstag bei einem in Unfall in Ulm zu.

Ulm (ots)

Gegen 12.30 Uhr fuhr ein 41-Jähriger mit seinem Fahrrad in der Donaustraße. Der Mann war in Richtung Neu-Ulm unterwegs. An der Fußgängerfurt hielt er nicht an, obwohl die Ampel auf Rot zeigte. Der Radfahrer stieß mit einer Gleichaltrigen zusammen, die zu Fuß unterwegs war und die Fahrbahn bei Grünlicht überquerte. Die 41-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Ein Krankenwagen war nicht erforderlich. Der Radfahrer blieb unverletzt. Auf ihn kommt jetzt einen Anzeige zu.

Hinweis der Polizei

Ampeln gelten auch für Radfahrer - und das nicht ohne Grund. Rotlichtverstöße sind eine der Hauptunfallursachen auf deutschen Straßen. Radfahrer spüren dies besonders: Anders als die Insassen von Kraftfahrzeugen haben Radfahrer keine Knautschzone, welche die schlimmsten Folgen von Unfällen abfangen könnte. Daher sollten gerade Radfahrer die Verkehrsregelung durch Ampeln ernst nehmen.

++++2354550 (JS)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell