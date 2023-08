Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Mehrere Verkehrsunfälle sorgen für verletzte Radfahrer - eine Radfahrerin lebensbedrohlich verletzt

Pasewalk, Karlshagen, Lubmin (ots)

Am heutigen Mittwoch (23.08.2023) kam es im Bereich der Polizeiinspektion Anklam zu drei Verkehrsunfällen mit beteiligten Fahrradfahrern, die zum Teil schwer verletzt wurden.

Bereits gegen 10:05 Uhr wurden die Pasewalker Kollegen zu einem schweren Verkehrsunfall im Stadtgebiet von Pasewalk gerufen, da hier mutmaßlich ein Fahrzeug mit einem Radfahrer kollidiert war. Vor Ort im Bereich der Kürassierkaserne / Ecke Rudolph-Breidscheid-Straße bestätigte sich dies. Nach ersten Ermittlungen war eine 70-jährige Radfahrerin mit ihrem E-Bike auf der Straße "An der Kürassierkaserne" in Richtung Ampelkreuzung B 104 unterwegs als der 50-jährige Fahrer eines VW Caddy sie beim Linksabbiegen übersah und mit ihr zusammenstieß. Durch die Kollision und den Aufprall auf der Straße erlitt die Radfahrerin schwerste Verletzungen; zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme war sie bewusstlos. Sie wurde umgehend zum Zwecke der medizinischen Behandlung ins Krankenhaus Pasewalk und im weiteren per Rettungshubschrauber in die Unfallklinik Eberswalde verbracht. Der Zustand der Verunfallten ist zum jetzigen Zeitpunkt kritisch. Der Fahrzeugführer des VW erlitt einen Schock und musste ebenfalls vor Ort medizinisch betreut werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 3.500 Euro.

Nur kurze Zeit später gegen 10:16 Uhr kam es im Bereich der Insel Usedom, in der Ortslage Karlshagen zu einem weiteren Verkehrsunfall, an dem ein Radfahrer beteiligt war und schwer verletzt wurde. Der 91-jährige E-Bike-Fahrer fuhr auf dem kombinierten Geh- und Radweg im Bereich der Hauptstraße in Richtung Ortskern als die angeleinten Hunde einer Fußgängerin plötzlich auf diesen liefen. Der Radfahrer versuchte einen Zusammenstoß mit den Hunden zu vermeiden, bremste stark ab und verlor die Kontrolle über sein Fahrrad. Er stürzte und verletzte sich dabei schwer. Mit Verdacht auf einen Oberschenkelhalsbruch wurde er umgehend ins Krankenhaus Wolgast zur weiteren medizinischen Behandlung verbracht.

Gegen 10:25 Uhr ereignete sich in Lubmin ein weiterer Unfall zwischen einem Pkw und einem beteiligten Fahrrad. In der Freester Straße, auf Höhe des dortigen EDEKA-Einkaufsmarktes kam es durch die Missachtung der Vorfahrt beim Einfahren in den fließenden Verkehr (Kreisverkehr) durch die 64-jährige Fahrerin eines Pkw Mercedes zum Zusammenstoß mit der auf dem für Radfahrer freigegebenen Gehweg befindlichen 59-jährigen Fahrradfahrerin. Diese stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. Ein eingesetzter Rettungswagen behandelte die erlittenen Schürfwunden vor Ort. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 200 Euro.

