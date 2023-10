Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 17.09.2023, 18:40 Uhr

Ort: 66497 Contwig, Fasaneriestraße 21 SV: Ein roter Toyota Yaris, der in der Fasaneriestraße am rechten Fahrbahnrand mit der Front in Richtung Truppacher Straße parkte, wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von circa 1200 EUR.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell