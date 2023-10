Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruch mit Täterkontakt

Zweibrücken, Herzog-Wolfgang-Straße (ots)

Am Mittwoch, den 18.10.2023, gegen 23:00 Uhr verschafften sich zwei unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung eines Zwei-Parteien-Hauses in der Herzog-Wolfgang-Straße, in dem sie zunächst die Hauseingangstüre und anschließend die Wohnungseingangstüre zur im Erdgeschoss befindlichen Wohnung eintraten. Dort trafen die beiden Täter auf die Wohnungsinhaberin, welche mit ihren beiden Töchter zu Hause war. Beim Erblicken der Wohnungsinhaberin ergriffen die beiden Täter die Flucht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332-976-0 oder per E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell