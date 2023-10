POL-PDPS: Ein Pkw-Kennzeichen unterhalb der Marienbrücke gestohlen

Waldfischbach (ots) - Am Mittwoch, gegen 17:15 Uhr, übergab ein älterer Mann 13.000 Euro in bar an eine ihm nicht bekannte Abholerin. Zuvor wurde dem Mann telefonisch vorgegaukelt, dass er mit seinem Sohn telefonieren würde, der das Geld angeblich als Kaution nach einem tödlichen Verkehrsunfall brauche. Die Abholerin wurde vor dem Anwesen noch von zwei Nachbarn angetroffen, konnte jedoch nicht daran gehindert werden, ...

