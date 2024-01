Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfall auf Kreuzung

Walle (ots)

Zwei Leichtverletzte forderte ein Verkehrsunfall am frühen Nachmittag des 22.01.2024. Eine 67-jährige fuhr mit ihrem Seat Arona auf der Kreisstraße 56 aus Braunschweig kommend in Richtung Walle. An der Kreuzung zur Straße "Waller See" und der Ab-/ Auffahrt zur BAB 2 musste sie gegen 13:45 Uhr bei Rotlicht hinter einem weiteren Fahrzeug halten. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen, fuhr das vor ihr stehende Fahrzeug, trotz Rotlicht, in den Kreuzungsbereich ein. Dabei kam es zu keinem Zusammenstoß.

Die 67-Jährige setzte daraufhin ihren Seat ebenfalls in Bewegung und stieß im Kreuzungsbereich in die rechte Fahrzeugseite eines Volkswagen Tiguan, dessen 38-jährier Fahrer von der Autobahn in Richtung des Gewerbegebiets "Waller See" fuhr. Durch diesen Unfall wurden beide Fahrzeuge beschädigt, sie mussten abgeschleppt werden. Die jeweils alleinigen Insassen wurden leicht verletzt und mit je einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei Meine nahm den Unfall auf und sucht Zeugen. Hinweise zu dem Fahrzeugführer, der vor dem Seat bei Rotlicht über die Kreuzung fuhr, nimmt die Polizei Meine unter der Telefonnummer 05304 9113-0 entgegen.

