LPI-EF: Betrunken im Auto unterwegs

Landkreis Sömmerda (ots) - In der Nacht zu Samstag verewigte sich ein Schmierfink an einer Mauer in Kölleda. Der Unbekannte war in der Nähe der Bahnhofstraße unterwegs gewesen, als er den Drang verspürte das Stadtbild zu verunstalten. Mit roter Sprühfarbe malte er ein Hakenkreuz und andere verfassungsfeindliche Symbole auf die Steine und verursachte damit einen Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Anschließend ...

