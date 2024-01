Polizei Münster

POL-MS: Kollision von zwei Pkw auf der A2 - vier Verletzte

Münster/Castrop-Rauxel (ots)

Am frühen Montagmorgen (29.01., 00:55 Uhr) sind bei einem Unfall mit zwei beteiligten Personenkraftwagen auf der Autobahn 2 bei Castrop-Rauxel Henrichenburg ein 17-Jähriger schwer und ein 39-Jähriger, ein 36-Jähriger sowie ein 50-Jähriger jeweils leicht verletzt worden.

Beide Fahrzeuge waren in Fahrtrichtung Hannover unterwegs gewesen. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der Citroën Berlingo des 39-Jährigen kurz vor der Anschlussstelle Castrop-Rauxel Henrichenburg mit dem Renault Clio des 36-Jährigen, in welchem auch der 17-Jährige und der 50-Jährige mitfuhren. Nach ersten Erkenntnissen schleuderte der Renault infolge des Zusammenpralls über die gesamte Fahrbahn in die Mittelschutzplanke und überschlug sich. Alle drei Insassen wurden ins Krankenhaus verbracht.

Die A2 musste zeitweise gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell