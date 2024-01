Polizei Münster

POL-MS: Dreiste Betrüger erbeuten 2.000 Euro und Schmuck von 81-Jähriger - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Bislang unbekannte Betrüger haben am Freitag (26.12.) eine 81-jährige Münsteranerin mit einem Schockanruf um 2.000 Euro und Schmuck betrogen.

Nach Angaben der Seniorin erhielt sie gegen Mittag auf ihrem Festnetztelefon einen Anruf von einer Frau, die vorgab, ihre Tochter zu sein. Diese behauptete, in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen zu sein und 30.000 Euro von der Seniorin zu benötigen, um einer Inhaftierung zu entgehen. Im Laufe des Gespräches gab sich eine zweite, männliche Person zudem als Polizeibeamter aus und erfragte weitere Daten der 81-Jährigen. Anschließend schickten die Täter ein Taxi zu der Adresse der Münsteranerin und veranlassten sie, zu einer Bankfiliale an der Marktallee in Hiltrup zu fahren, um Geld abzuheben. Dieses sollte sie gegen 16:50 Uhr gemeinsam mit Schmuck im Wert von 10.000 Euro wenige Meter weiter vor einer Bäckerei einer Frau übergeben. Unter dem Eindruck der Schockanrufe stehend, folgte die Seniorin den Anweisungen. Der Betrug flog auf, als sie anschließend ihre echte Tochter anrief.

Die Geschädigte beschreibt die Abholerin als circa 50 bis 60 Jahre alt und 1,65 Meter groß mit korpulenter Statur. Sie soll ihre bräunlichen Haare streng nach hinten getragen haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Betrügern geben können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Die Polizei rät außerdem: Seien Sie stets misstrauisch, wenn Sie Anrufe über unbekannte Nummern erhalten. Nehmen Sie selbst umgehend Kontakt mit den Angehörigen auf. Informieren Sie im Zweifelsfall immer die Polizei!

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell