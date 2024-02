Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vier Fahrverbote nach Geschwindigkeitskontrolle

Landkreis Sömmerda (ots)

Eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Bundesstraße 176 im Bereich Andisleben endete am Samstag mit über 100 Verkehrsverstößen. Sechs Stunden lang hatte die Polizei das Einhalten der Höchstgeschwindigkeit von 70km/h überprüft. 960 Verkehrsteilnehmer passierten in dieser Zeit die Kontrollstelle. Erfreulicherweise hielten sich die meisten an die vorgegebene Begrenzung. 110 von ihnen waren allerdings zu schnell unterwegs. Vier von ihnen droht nun ein Fahrverbot. Darunter auch ein 30-jähriger Autofahrer aus dem Zulassungsbereich Sömmerda. Dieser war mit gemessenen 123km/h der unrühmliche Spitzenreiter dieser Kontrolle. Ihn drohen nun ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot. (SE)

