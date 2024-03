Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 08.03.24, von 09:00 Uhr bis 11:30 Uhr, kam es in der Langen Straße auf dem Parkplatz eines Hotels zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr dabei gegen einen ordnungsgemäß geparkten PKW. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Am VOLVO des Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

