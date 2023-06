Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Wohnung

Sömmerda (ots)

Einbrecher hatten es am Donnerstag auf eine Wohnung in Sömmerda abgesehen. Die Täter gelangten auf bisher unbekannte Weise in die Wohnung einer 29-Jährigen. Anschließend stahlen sie aus einer Schatulle Modeschmuck im Wert von etwa 120 Euro. Zudem öffneten sie mit Gewalt eine Geldkassette und entnahmen daraus mehrere hundert Euro Bargeld. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Strafanzeige auf. (DS)

