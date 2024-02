Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Handyortung führt zu Tätern und Diebesgut

Magdeburg, Halberstadt (ots)

Am Sonntag, den 18. Februar 2024 meldete sich gegen 17:00 Uhr ein 19-Jähriger im Bundespolizeirevier Halbstadt und gab an, dass er einen Tag zuvor in einem Regionalexpress von Berlin nach Magdeburg bestohlen wurde: Bisher unbekannte Täter hatten sich unbemerkt seines schwarzen Rucksackes angenommen. Eine entsprechende Anzeige hatte der Geschädigte bereits gestellt. Er berichtete den Bundespolizisten, dass er gegenwärtig seine sich im Rucksack befindlichen Kopfhörer im Bahnhof Halberstadt orten könne. Daraufhin begab sich die Streife sofort mit dem jungen Mann in den Bahnhof und stellte kurze Zeit später in einem Imbiss zwei marokkanische Staatsangehörige fest. Der Bestohlene erkannte den mitgeführten Rucksack der 18- und 20-Jährigen als sein entwendetes Gepäckstück wieder. Daraufhin nahmen die Einsatzkräfte die Tatverdächtigen mit zur Dienststelle. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten ein Handy und zwei Kopfhörer, wovon ein Paar nachweislich dem Geschädigten gehörte. Die aufgefundenen Gegenstände wurden entsprechend sichergestellt. Die Männer erwartet nun jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls.

