POL-WES: Moers - Jugendliche greifen 75-Jährigen an

Hünxe (ots) - Am 12.09.2023 um 15:50h kam es in Hünxe an der Einmündung Dinslakener Straße / Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Personen leicht verletzten. Eine 23-jährige Frau aus Essen befuhr die Dinslakener Straße in Fahrtrichtung Hünxe. An der Einmündung zur Hauptstraße, beabsichtigte sie nach links in die Hauptstraße abzubiegen. Beim ...

