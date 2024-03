Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ein Mann nach heftiger Auseinandersetzung im Krankenhaus

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde am gestrigen Montagabend, 4. März, zu einer Auseinandersetzung im Stadtteil Lehe alarmiert.

Mehrere Streifenwagen wurden durch die Einsatzleitstelle gegen 19.50 Uhr in die Batteriestraße beordert, da dort ein zunächst verbaler Streit zwischen zwei Männern eskaliert war. Dieser Sachverhalt wurde der Polizei zuvor über den Notruf 110 gemeldet. Am Einsatzort trafen die Einsatzkräfte auf zwei Männer. Ein 46-jähriger Mann wurde bei dem Streit offenbar durch den Einsatz eines Werkzeugs sowie einer Stichwaffe verletzt und musste nach einer Erstversorgung vor Ort durch Rettungskräfte der Feuerwehr Bremerhaven in eine Bremerhavener Klinik eingeliefert werden. Ein 38-jähriger Bremerhavener wurde vorläufig festgenommen.

Die Polizei Bremerhaven sicherte vor Ort Spuren und ermittelt zurzeit gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft die genauen Tatumstände.

