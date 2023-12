Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht in St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Am Samstag, den 23.12.2023, kam es zwischen 18:15 Uhr und 20:00 Uhr, auf dem oberen Parkdeck des Parkhauses in der Wollbachstraße in 66386 St. Ingbert-Mitte zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein in Verlängerung der Auffahrt ordnungsgemäß geparkter grauer Seat mit IGB-Kreiskennzeichen rechtsseitig am Heck von einem anderen, bislang unbekannten Kraftfahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Die Schadenshöhe am beschädigten Seat wird auf eine untere dreistellige Summe geschätzt. Das Parkhaus war im Tatzeitraum voll besetzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell