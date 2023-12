POL-IGB: Tierische Weihnachtsüberraschung - Polizei fängt entlaufene Hunde ein

St. Ingbert-Mitte (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (21. auf den 22.12.2023) wurden erneut zwei Fahrzeuge in St. Ingbert von unbekannten Tätern durchwühlt. In der Altenwalder Straße gingen der oder die Täter sogar eine Garage an und durchwühlten einen dort abgestellten Pkw eines Anwohners. Garage und Pkw waren unverschlossen. Aus dem Pkw wurde Sachgut im unteren dreistelligen Euro-Wert entwendet. Ein ...

mehr