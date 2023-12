POL-IGB: Mehrere PKW-Aufbrüche in St.Ingbert

St. Ingbert-Rohrbach (ots) - Am Samstagmittag, 16.12.2023, kam es zwischen 14:30 und 15 Uhr zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in einer Firma in der Spieser Straße, Ecke Mühlstraße, in St. Ingbert-Rohrbach. Unbekannte Täter hatten hier ein Fenster und ein Rolltor des Firmengebäudes gewaltsam geöffnet und dabei Sachschaden im dreistelligen Bereich verursacht. ...

