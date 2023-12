Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Firma in St. Ingbert

St. Ingbert-Rohrbach (ots)

Am Samstagmittag, 16.12.2023, kam es zwischen 14:30 und 15 Uhr zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in einer Firma in der Spieser Straße, Ecke Mühlstraße, in St. Ingbert-Rohrbach. Unbekannte Täter hatten hier ein Fenster und ein Rolltor des Firmengebäudes gewaltsam geöffnet und dabei Sachschaden im dreistelligen Bereich verursacht. Zum Entwenden von Diebesgut kam es wohl nicht. Möglicherweise wurden die Täter bei der Tatausführung gestört. Sollten Passanten oder Anwohner verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert, 06894/1090, gebeten.

