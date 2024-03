Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Brand eines Sofas

Am Mittwoch, den 13.03.24, gegen 17:27 Uhr, wurde durch Anwohner ein in Brand stehendes Sofa in einem Wintergarten in der Wacholderstraße gemeldet. Der Brand konnte durch den 43-jährigen Geschädigten aus Bösel eigenständig gelöscht werden. Die hinzugerufene Feuerwehr, welche mit fünf Fahrzeugen vor Ort war, führte noch Nachlöscharbeiten durch. An der Bedachung des Wintergartens entstand durch den Brand leichter Sachschaden.

Bösel - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Fußgänger und anschließender Unfallflucht

Am Dienstag, den 12.03.24, gegen 14:30-15:30 Uhr, kam es in der Bachstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW-Fahrer und einem Fußgänger. Hierbei soll der unfallflüchtige Fahrzeugführer beim Abbiegevorgang mit einem Reifen über den Fuß eines 12-jährigen Jungen aus Bösel gefahren sein, welcher dadurch leicht verletzt worden ist. Bei dem flüchtigen Fahrzeug habe es sich um einen PKW der Marke Mercedes gehandelt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel unter 04494 922620 entgegen.

