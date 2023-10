POL-NI: Stadthagen - Straßensperrung aufgrund der Durchführung eines lichttechnischen Gutachtens nach tödlichem Verkehrsunfall auf der B65

Nienburg (ots) - (KEM) An vergangenem Wochenende, in der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen, haben bislang unbekannte Personen in Hoya mehrere Sachbeschädigungen begangen. Unter anderem wurden in der Rudolf-Habig-Straße am dortigen Sportplatz beide Verkaufsstände sowie ein Fenster der angrenzenden Sporthalle beschädigt. Darüber hinaus wurde in der Amselstraße ein BMX-Rad auf ein Auto geworfen und liegen gelassen. Das Dach des PKW wurde dadurch zerkratzt. Die ...

