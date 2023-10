POL-NI: Hoya - Vandalismus in Hoya

Nienburg (ots) - (KEM) Der Rucksack wurde am Mittwochmorgen gegen 9.30 Uhr entwendet. Gegen 14.15 Uhr fand ein Passant einen schwarzen Rucksack in einem Gebüsch an dem Boulefeld an der Carl-Schütte-Straße in Nienburg und brachte ihn anschließend zur Polizei. Inzwischen konnte ermittelt werden, dass es sich um den Rucksack der Geschädigten handelt. Aus dem Rucksack ...

mehr