Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hagenburg - Zeugenaufruf nach Einbruch in Café

Nienburg (ots)

(KEM) Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Montag 02.10.2023 in eine zu einem Café umgebaute Scheune in Hagenburg an der Altenhäger Straße eingebrochen.

Die Unbekannten verschafften sich vermutlich durch ein gekipptes Fenster Zutritt zum Café und entwendeten Bargeld im hohen vierstelligen Bereich.

Die Geschädigten hörten in der Nacht gegen 2.30 Uhr ein auffälliges Geräusch, nahmen jedoch keine weiteren verdächtigen Umstände wahr. Gegen 6.40 Uhr stellten sie dann fest, dass eingebrochen wurde.

Wer hat am frühen Montagmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge an dem Café an der Altenhäger Straße gesehen oder kann sonstige Hinweise geben? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Stadthagen unter 05721/98220 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell