POL-DU: Mittelmeiderich: Fußgänger bei Unfall verletzt

Ratingen/Duisburg (ots) - Die Polizei im Kreis Mettmann ist derzeit auf der Suche nach dem als vermisst gemeldeten Norbert B. aus Ratingen. Letztmalig gesehen wurde der 68-Jährige am Sonntagabend (15. Januar 2023) an seiner Wohnanschrift in Lintorf - seitdem fehlt von Norbert B. jeder Spur. Da die Polizei derzeit nicht ausschließen kann, dass sich der Mann in einer ...

