Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Insassen

Römerberg (ots)

Heute Nacht, gegen halb 3 fuhr, ein 20-jähriger Heranwachsender mit seinem BMW und zwei Insassen (21 und 22 Jahre alt) über den Wirtschaftsweg vom Closweg in Speyer in Richtung Große Hohl in Römerberg. Im Einmündungsbereich zur Großen Hohl kam der 20-Jährige aufgrund seiner Alkoholisierung und überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einem großen Begrenzungsstein. Aufgrund der wirkenden Kräfte wurde der Stein gegen die Fassade eines Bürogebäudes geschleudert und der PKW kollidierte in der Folge mit einem Baum, wurde dadurch nochmals um 180 Grad gedreht und kam schließlich neben dem Baum entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der Fahrer war vor Ort ansprechbar, ein Atemalkoholtest ergab 1,06 Promille. Er wurde mit dem Verdacht auf eine schwere Kopfverletzung in ein Krankenhaus nach Ludwigshafen verbracht, dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die beiden anderen Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt und für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus nach Speyer verbracht. Durch die Kollision wurden das Gebäude und der Baum nicht nur unerheblich beschädigt, am PKW entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 30000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell