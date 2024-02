Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Römerberg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchten unbekannte Täter sich Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Schraudolphstraße zu verschaffen. Zunächst verschafften sie sich Zutritt zur Gebäuderückseite des Einfamilienhauses und versuchten anschließend mehrfach vergeblich mit einem unbekannten Werkzeug die Terrassentür mit aufzuhebeln. An der Tür entstand ein Schaden in dreistelliger Höhe.

