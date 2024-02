Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Weiterfahrt nach Drogenkonsum untersagt

Schifferstadt (ots)

Am Donnerstagmorgen führten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Polizeiinspektion Schifferstadt in ihrem Dienstgebiet mehrere Verkehrskontrollen durch. Hierbei mussten unter anderem sechs Gurtverstöße sowie fünf Handyverstöße festgestellt und geahndet werden. Darüber hinaus wurden aufgrund von Fahrzeugmängeln oder nicht mitgeführter Unterlagen sechs Mängelberichte ausgestellt. Nicht so gut weg kam ein 31-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Schifferstadt. Bei ihm wurden bei einer Kontrolle in der Speyerer Straße drogentypische Auffälligkeiten festgestellt, die durch einen vor Ort durchgeführten Schnelltest auch bestätigt wurden. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt, im Anschluss wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

