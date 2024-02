POL-PDLU: Verletzt durch Hundebiss

Speyer (ots) - Am Mittwochabend kurz vor 21:00 Uhr beschädigte ein 24-Jähriger einen PKW in der Wormser Landstraße, indem dieser an einen rechten Außenspiegel trat. Der PKW stand zu diesem Zeitpunkt an einer Kreuzung. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Der Beschuldigte wurde im Anschluss in Gewahrsam genommen. Zudem erwartet diesen ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen Pressestelle Pressestelle ...

