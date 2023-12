Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte-Westbevern. Blutprobe entnommen und Führerschein sichergestellt

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 10.12.2023 hielten Polizisten gegen 16.55 Uhr einen Autofahrer auf der Grevener Straße in Westbevern an. Bei der Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des 46-Jährigen fest. Der Münsteraner führte daraufhin einen Atemalkoholtest durch. Da das Ergebnis die absolute Fahruntüchtigkeit bescheinigte, ließen die Einsatzkräfte dem Mann eine Blutprobe entnehmen und stellten seinen Führerschein sicher.

