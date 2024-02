Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Nach Unfall diverse Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet

Speyer (ots)

Am Dienstag, den 30.01.2024, musste die B39 in der Verlängerung der Dudenhofer Straße, auf Höhe der Auf-/Abfahrt der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen aufgrund einer Unfallaufnahme zwischen 07:20 Uhr und 08:20 Uhr gesperrt werden. Einige Verkehrsteilnehmer "umfuhren" die Absperrung indem sie zunächst auf die Auffahrt B9 in Richtung Ludwigshafen fuhren, dort wendeten sie über eine Sperrfläche auf die Abfahrt der B9 um wieder auf die B39 in Richtung Neustadt a.d.W. fahren zu können. Die eingesetzten Beamten leiteten deshalb insgesamt 25 Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Verkehrsteilnehmer ein.

