Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Trickdiebstahl mit hohem Schaden

Speyer (ots)

Am Donnerstag, gegen halb 11 verwickelte ein unbekannter Mann einen 84-jährigen Speyerer im Carl-von-Ossietzky-Weg in ein Gespräch. Der Unbekannte behauptete zunächst ein Nachbar des 84-Jährigen zu sein. Im weiteren Verlauf erlangte der Unbekannte mit geschickter Gesprächsführung das Vertrauen des Geschädigten und dadurch zusammen mit einem unbekannten Komplizen Zutritt zu dessen Wohnung. Angeblich wollte der Unbekannte aufgrund einer anstehenden Urlaubsreise beim Geschädigten diverse Wertsachen (u.a. Bargeld und Goldbarren) einlagern und diese in einigen Tagen wieder abholen. Der geschädigte 84-Jährige führte die beiden unbekannten Täter zu einem Tresor in seiner Wohnung und öffnete diesen, damit die unbekannten Täter ihre vermeintlichen Wertsachen dort lagern können. Die Ehefrau des Geschädigten hatte unterdessen vor der Haustür gewartet und dann mehrfach geklingelt. Daraufhin verließen die beiden unbekannten Täter die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Im Nachgang bemerkte der 84-Jährige, dass aus dem Tresor eine Geldkassette mit insgesamt 25000 Euro Bargeld entwendet wurden. Die beiden Täter wurden auf ca. 35-45 Jahr geschätzt, hatten einen dunkleren Teint, dunkles Haar und trugen keinen Bart.

Wer hat zu oben genannter Zeit an den Tatörtlichkeiten verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Die Polizei empfiehlt

- seien Sie immer misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen oder Fremde bei Ihnen zu Hause klingeln - lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung - klären Sie die Echtheit von Amtspersonen oder Handwerkern unter der Ihnen bekannten Erreichbarkeit ab - wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie das Gespräch und schließen Sie die Tür - rufen Sie die Polizei, unter der 110 wenn Sie bedrängt werden oder sich in einer Gefahr befinden.

Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de

