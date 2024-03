Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Körperverletzung durch unbekannten Täter

Am Donnerstag, den 14.03.24, gegen 20:31 Uhr, kam es in der Ecopark-Allee zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 20-jährigen Mannes aus Garrel. Dieser hatte sich zum Vorfallszeitpunkt mit dem bislang unbekannten männlichen Täter in einem Bus aufgehalten. Während eines Halts trat der Täter dem Opfer gegen die Brust. Anschließend verließ der Täter den Bus und flüchtete in unbekannte Richtung. Das Opfer wurde augenscheinlich leicht verletzt. Es wurde mit Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Täter soll circa Mitte 20 Jahre alt und von kräftiger Statur gewesen sein. Zudem soll er eine Brille sowie eine graue Kapuze getragen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Garrel - Diebstahl einer Ölpumpe eines Baggers

Im Zeitraum von Mittwoch, den 13.03.24, gegen 17:00 Uhr, bis Donnerstag, den 14.03.24, gegen 06:30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person eine Ölpumpe von einem auf einer Baustelle in der Cloppenburger Straße abgestellten Bagger. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht auf Bundesstraße

Am Donnerstag, den 14.03.24, gegen 06:15 Uhr, kam es auf der Bundesstraße im Begegnungsverkehr zu einer Verkehrsunfallflucht. Im vorliegenden Fall kam es zum Spiegelunfall zwischen zwei sich entgegenkommenden LKWs. Der abgerissene Seitenspiegel des kurz darauf flüchtigen Unfallbeteiligten beschädigte den PKW eines dritten dahinterfahrenden Verkehrsteilnehmers. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Radfahrer

Am Donnerstag, den 14.03.24, gegen 15:15 Uhr, kam es auf der Beverbrucher Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 56-jährigen Fahrzeugführer aus Garrel und einem 38-jährigen Radfahrer aus Großenkneten. Der Garreler übersah dabei den auf dem Radweg fahrenden Radfahrer, sodass es folglich zum Zusammenstoß kam. Der 38-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt.

