Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Einbruch in Gastronomie

Im Zeitraum von Mittwoch, den 13.03.24, gegen 23:50 Uhr, bis Donnerstag, den 14.03.24, gegen 08:30 Uhr, verschaffte sich in der Hauptstraße ein bislang unbekannter Täter unerlaubt Zutritt zu einem Gastronomiebetrieb. Ob etwas entwendet worden ist, ist derzeit noch unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland 04498 923770 entgegen.

Friesoythe - Diebstahl eines E-Scooters

Am Donnerstag, den 14.03.24, im Zeitraum von 07:50 Uhr bis 13:15 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person einen in der Schulstraße abgestellten und mittels Schloss gesicherten E-Scooter der Marke Ninebot. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

Barßel - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 14.03.24, im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 11:30 Uhr, kam es auf einem Parkplatz eines Einzelhandelsgeschäfts in der Straße "Am Krumme Kamp" zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr dabei gegen den ordnungsgemäß geparkten PKW des Geschädigten. An dem PKW entstand Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel 04499 922200 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell