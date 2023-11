Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl- Zeugensuche

Gotha (ots)

Ein Unbekannter entwendete gestern aus einem Bekleidungsgeschäft am Hauptmarkt eine Schaufensterpuppe samt Bekleidung. Der Wert des Beuteguts beträgt ungefähr 500 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 11.00 Uhr und 13.00 Uhr. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0309825/2023) in Verbindung zu setzen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell