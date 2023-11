LPI-GTH: Diebstahl aus Lagerhalle - Zeugensuche

LPI Gotha (ots) - In Ilmenau ereignete sich am zurückliegenden Wochenende ein Verkehrsunfall in der Sophienstraße. Ein 54-jähriger Fahrer eines Mercedes verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Ford. An den Pkw entstand Sachschaden, Personen verletzten sich glücklicherweise nicht. Wie sich im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme herausstellte, war ...

