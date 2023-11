LPI-GTH: Berauscht

Gotha (ots) - Heute Morgen ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Huttenstraße. Ein 67-jähriger Fahrer eines Chrysler übersah offenbar an einer Ampelkreuzung eine 10-Jährige. Das Mädchen wollte die Straße überqueren und wurde dabei von dem Fahrzeug gestreift. Dabei wurde sie leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

