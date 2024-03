Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Erbach: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Erbach (ots)

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang Erbach - Am Freitag (15.03.) gegen 11.55 Uhr ereignete sich in der Werner-von-Siemens Straße im Bereich des Parkplatzes der dortigen Sparkassenfiliale ein Verkehrsunfall zwischen einem von einem 48-jährigen Michelstädter geführten LKW und einer 73-jährigen Fußgängerin aus Erbach. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es während des Rückwärtsfahrens des LKW zum Zusammenstoß mit der Fußgängerin, die infolge der Kollision zunächst schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert wurde. Noch an selbigem Nachmittag erlag die Fußgängerin Ihren Verletzungen. Zur Rekonstruktion des Unfallherganges wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Polizeistation Erbach bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sich telefonisch unter der 06062 9530 zu melden.

