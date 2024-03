Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Kontrollen in der Innenstadt/Gaspistolen, Einhandmesser und per Haftbefehl gesucht

Viernheim (ots)

Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim führten am Donnerstag (14.03.) in der Zeit zwischen 18.00 und 23.15 Uhr, unterstützt von Kräften des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz, Kontrollen in der Innenstadt sowie im Bereich des Rhein-Neckar-Zentrums durch. Insgesamt wurden hierbei rund 50 Personen im Jugend- und jungen Erwachsenenalter genauer unter die Lupe genommen.

Bei der Überprüfung von sechs jungen Männern in einem Parkhaus fanden die Ordnungshüter zwei Gaspistolen sowie Cannabisblüten. Die teils vermummten Personen gaben an, ein Musikvideo drehen zu wollen. Die Polizei leitete entsprechende Verfahren ein. Am Satonevri-Platz stellte die Polizei bei einem jungen Mann ein nach dem Waffengesetz verbotenes Einhandmesser sicher. Auch er wird sich in einem Verfahren zu verantworten haben.

Am späten Abend versuchte ein 29 Jahre alter Radfahrer in der Luisenstraße vor der Polizei zu flüchten und touchierte hierbei ein geparktes Auto. Der wegen Diebstahls per Haftbefehl gesuchte Mann verletzte sich leicht. Zudem zeigten sich bei ihm deutliche Anzeichen auf Alkohol- und Drogenkonsum. Der 29-Jährige wurde daraufhin festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

