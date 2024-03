POL-DA: Lampertheim: Autoscheibe mit Stein eingeschlagen/Zeugen gesucht

Riedstadt (ots) - Ein Münzautomat im Bereich einer Waschanlage in der Oppenheimer Straße geriet in der Nacht zum Donnerstag (14.3.), gegen 0.45 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter brachen den Automaten auf und flüchteten anschließend mit dem erbeuteten Geld. Zudem verursachten die Unbekannten einen Schaden von etwa 300 Euro an dem Automaten. Wer ...

