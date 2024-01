Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: Blockadeaktionen der Landwirtinnen und Landwirte

Heidekreis (ots)

08.01.2023 / Blockadeaktionen der Landwirtinnen und Landwirte

Heidekreis: Am Montag kam es im Bereich der gesamten Polizeidirektion (PD) Lüneburg wie erwartet zu einer Vielzahl an Versammlungen von Landwirtinnen und Landwirten. Im gesamten PD-Bereich konnten hierbei insgesamt ungefähr 4200 genutzte Traktoren und andere Fahrzeuge festgestellt werden. Es kam in allen betroffenen Landkreisen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Einschränkungen im öffentlichen Bereich.

Im Bereich der Polizeiinspektion Heidekreis verhielten sich die Versammlungsteilnehmenden und die Verkehrsteilnehmenden überwiegend kooperativ und ruhig. Hier konnten über den Tag insgesamt 21 Versammlungen mit etwa 900 Fahrzeugen, vorrangig landwirtschaftliche, festgestellt werden. Rund 200 Traktoren bewegten sich am Morgen von Dorfmark über Bad Fallingbostel nach Walsrode. Aus Bergen (LK Celle) kommend bewegte sich ein großer Konvoi von etwa 300 Traktoren über Soltau und Munster, ehe dieser am Nachmittag wieder die Landkreisgrenze in Richtung Faßberg passierte. Alle weiteren Versammlungen beschränkten sich jeweils auf einen Teilnehmerkreis von maximal 30 bis 50 Fahrzeugen.

Im Bereich Munster kam es zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Ein verkehrsbeteiligter Traktor überfuhr eine rote Ampel, sodass ein Fußgänger, der zeitgleich die Fahrbahn queren wollte, zurückweichen musste. Unmittelbar neben der Autobahn 27 wurden am späten Nachmittag im Bereich Düshorn und Krelingen vier Strohballen in Brand gesetzt. Hierdurch kam es jedoch zu keiner Beeinträchtigung des Autobahnverkehrs. Entsprechende Strafverfahren aufgrund des Verdachts der Brandstiftung wurden gegen Unbekannt eingeleitet. Zu weiteren besonderen Vorfällen ist es nicht gekommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell