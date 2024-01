Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen/A 7: Tödlicher Verkehrsunfall - weitere Ersthelferin verstorben

Heidekreis (ots)

08.01.2023 / Tödlicher Verkehrsunfall - weitere Ersthelferin verstorben

Schneverdingen/A 7: Am Sonntagvormittag kam es auf der A 7, an der Anschlussstelle Schneverdingen, zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 28-jähriger Mann tödlich verletzt wurde (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59460/5686565). Eine am Unfall beteiligte und schwer verletzte 29-jährige Frau, ebenfalls eine Ersthelferin, verstarb am Abend des 07.01.2024 in einem Hamburger Krankenhaus.

