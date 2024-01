Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Defibrillator gefunden - Polizei sucht Geschädigten; Soltau: Fahrraddiebe erwischt; Soltau: Betrunkener schlägt auf Taxifahrer ein und fährt anschließend mit Taxi davon; etc.

Heidekreis (ots)

27.12 / Defibrillator gefunden - Polizei sucht Geschädigten Schneverdingen: Bereits am 27.12. wurde durch einen Anwohner ein Defibrillator in der Gartenstraße in Schneverdingen gefunden. Ermittlungen zu dessen Herkunft sind bislang erfolglos geblieben. Deshalb bitte die Polizei eventuell Geschädigte sich bei der Polizeistation Schneverdingen unter der 015193/982500 zu melden.

07.01. / Fahrraddiebe erwischt

Soltau: In der Nacht zu Sonntag gegen 5 Uhr morgens wurde die Polizei durch einen zeugen auf zwei Fahrraddiebe in der Straße Am Bahnhof aufmerksam gemacht. Die Männer im Alter von 21 und 30 Jahren waren zuvor aus einer Kneipe gekommen und hatten sich zu Fuß auf den Weg Richtung Bahnhof gemacht. Dort entwendeten sie zwei Fahrräder, ein schwarzes Damenrad der Marke Prophete, sowie ein silbernes Herrenrad der Marke Kettler. Beim Eintreffen der Beamten vor Ort lassen die beiden Männer von ihrer Tatausführung ab und wollen sich fußläufig entfernen. Von den Beiden werden die Personalien festgestellt und gegen sie ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei nimmt weitere Zeugenhinweise entgegen und bitte die Eigentümer der beiden Fahrräder sich bei der Polizei Soltau, Tel. 05191/93800, zu melden.

07.01. / Betrunkener schlägt auf Taxifahrer ein und fährt anschließend mit Taxi davon Soltau: Nachdem ein offensichtlich betrunkener Fahrgast sich am Sonntag von einer Feier in Harber von einem örtlichen Taxiunternehmen abholen ließ, kam es nach kurzer Fahrt zu einem körperlichen Übergriff auf den Taxifahrer. Der 33-jährig Fahrgast wollte sich nach Bomlitz fahren lassen. Aufgrund seines offensichtlich stark alkoholisierten Zustandes hielt der Taxifahrer jedoch Höhe Meinern an, woraufhin der Fahrgast unvermittelt mehrfach auf ihn einschlug. Der 57-jährige Taxifahrer flüchtete daraufhin aus dem Taxi. Nachdem der Fahrgast noch kurz zu Fuß hinter dem Fahrer hinterherlief, setzte er sich in das Taxi und fuhr Richtung Soltau zurück. Die alarmierten Polizeibeamten konnten zunächst den betrunkenen Fahrgast samt Taxi und kurz danach auf den verletzten Taxifahrer antreffen. Gegen den 33-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Zeugen des Geschehens und Gäste der Feier aus Harber werden gebeten sich bei der Polizei Soltau, Tel. 05191/93800, zu melden.

07.01. / Winterglatte Fahrbahn - Pkw kommt auf Dach zum Liegen Soltau: Nachdem am Sonntagnachmittag gegen 16:30 Uhr ein 34-jähriger Soltauer die Bundesstraße 71 von Neuenkirchen Richtung Soltau befuhr, kam er in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Aufgrund der einsetzenden Glätte verlor der Mann in der Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Pkw kam von der Straße ab und prallte dort gegen einen Baum. Anschließend kam das Fahrzeug auf dem Dach in einem Graben zum Liegen. Während am BMW ein Totalschaden entstand, hatte der 34-Jährige noch Glück und verletzte sich durch den Unfall nicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell