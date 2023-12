Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Alkoholfahrt mit 2,39 Promille endet an Straßenlaterne in St. Wendel

St. Wendel (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag gg kurz nach 1 Uhr wurde der Polizei in St. Wendel Verkehrsunfall mit einem alkoholisierten Pkw-Fahrer in der Weimarer Straße gemeldet. Die Beamten konnten den 40-jährigen Fahrer aus Nohfelden mit seinem beschädigten BMW X1 vor Ort feststellen. Dieser hatte offenkundig beim Abbiegevorgang von der Weimarer Straße in die Frankfurter Straße die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war mit einem massiven Zaun und einer Straßenlaterne kollidiert. Der Mann blieb dabei unverletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,39 Promille. Aus diesem Grund wurde ihm auf der Dienststelle durch einen Arzt noch eine Blutprobe entnommen und der Führerschein durch die Beamten beschlagnahmt. Im Nachgang wird eine weitere Unfallstelle mit einem beschädigten Schild gemeldet, die dem Fahrzeug zugeordnet werden konnte. Den Nohfelder erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

