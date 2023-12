Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Beschädigte Leitpfosten sowie ein beschädigter Verteilerkasten der Telekom auf der L 133 zwischen Marpingen und Berschweiler

L 133 zwischen Marpingen und Berschweiler (ots)

In der Nacht von Freitag, den 01.12.2023 auf Samstag, den 02.12.2023 wurden durch bislang unbekannte Täter auf der Strecke zwischen den Ortslagen Marpingen und Berschweiler 15 Leitpfosten um getreten. Des Weiteren beschädigten sie einen Verteilerkasten der Telekom. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise telefonisch unter der 06851/898-0 oder per E-Mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell