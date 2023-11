Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem PKW-Fahrer auf der B 41 bei Hofeld

Namborn (ots)

Am Mittwoch, 29.11.2023, gegen 20.00 Uhr, ist es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B41 zwischen den Anschlussstellen St. Wendel-Alsfassen und Hofeld gekommen. Dort war 27-jähriger PKW-Fahrer aus der Gemeinde Nonnweiler mit seinem PKW in Richtung Nohfelden unterwegs. Bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen verlor er kurz vor der Abfahrt Hofeld aus bisher nicht sicher feststehenden Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam über die Gegenfahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum neben der Fahrbahn. Hierbei erlitt der Mann schwere Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Das Unfallfahrzeug wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die polizeilichen Unfallermittlungen wurden aufgenommen und dauern an. Zur Klärung der Unfallumstände des vorliegenden Verkehrsunfalls wurde zudem ein Sachverständiger mit einem Gutachten beauftragt. Wegen dieses Verkehrsunfalls waren mehrere Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr dort im Einsatz. Die B41 musste auf diesem Streckenabschnitt für längere Zeit voll gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Hierdurch kam es zu Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich.

