Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: PKW überschlägt sich bei Verkehrsunfall in Oberthal

Oberthal (ots)

Am Dienstag, 28.11.2023, gegen 11.55 Uhr, kam es in der Hauptstraße (Ortsdurchfahrt von Oberthal) zu einem Verkehrsunfall, der viel Aufsehen erregte. Dort befuhr eine PKW-Fahrerin aus Oberthal bei teilweise winterlichen Straßenbedingungen die oben genannte Straße von Gronig kommend in Richtung Bliesen. Nach ersten Ermittlungen vor Ort stieß sie dann gegen einen am rechten Fahrbahn geparkten PKW. Hierdurch wurde ihr PKW in Richtung Fahrbahnmitte geschleudert, überschlug sich hierbei und kam letztendlich auf dem Dach liegend in Unfallendstellung. Die Frau konnte sich aus ihrem Fahrzeug selbst befreien. Sie wurde bei dem Unfall verletzt und musste ärztlich behandelt werden. Die beiden Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden. Bei dem Verkehrsunfall waren mehrere Kräfte von Polizei und Feuerwehr im Einsatz. Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall wurden aufgenommen und dauern an. Da die Hauptstraße( L 134) für längere Zeit voll gesperrt werden musste, kam es auf dieser Strecke zu nicht unerheblichen Verkehrsbehinderungen.

