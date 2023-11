POL-OB: Öffentlichkeitsfahndung nach Betrugsmasche "Falscher Bankmitarbeiter"

Oberhausen (ots) - Besonders eilig hatte es ein 31-Jähriger am Montag (27.11.). Er fuhr gegen 10 Uhr auf der Von-Trotha-Straße in Fahrtrichtung Westrampe mit einer Geschwindigkeit von 70 km/h. Erlaubt sind hier jedoch nur 30 km/h. Das bedeutet ein Bußgeld von 260 Euro, zwei Punkte und ein einmonatiges Fahrverbot. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Oberhausen Pressestelle Telefon: 0208/826 22 22 E-Mail: ...

